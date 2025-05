Carolina Dieckmann sofre reação alérgica após voo e choca web

Carolina Dieckmann exibiu um registro da boca após o ocorrido - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Carolina Dieckmann deixou os seguidores chocados ao compartilhar um registro de sua boca após sofrer uma reação alérgica durante um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde visitou a cantora Preta Gil no hospital, neste domingo, 4.

Na imagem, é possível a boca do aloira inchada e vermelha. “Quantas vezes vocês já me viram reclamar aqui nas redes sociais da minha boca que não aguenta meia hora dentro do avião que já é motivo para ela dar esse escândalo todo? Ela começa a ficar vermelha e a doer”, explicou.

“Depois começa a irritar e chega no final do dia estou assim, com o batom dez metros para cima e dez metros para baixo para ver se dá jeito. Olha isso! Estou com a boca toda queimada, parecendo uma palhacinha”, completou.

Visita a Preta Gil

A famosa explicou que foi ver Preta Gil, sua melhor amiga, no hospital, onde está enfrentando uma batalha contra um câncer na região do intestino. “A verdade é que fui passar o dia com a minha melhor amiga, num bate e volta Rio e São Paulo”, contou.

“Fui sentindo a minha boca dolorida, fui passando batom que a Preta tinha, tentando beber água, mas no voo de volta o negócio desenhou de um jeito… A boca triplicou de tamanho. Como é que eu vou gravar (a novela) amanhã assim?”, disparou.

A atriz global ainda brincou sobre a possibilidade de ter colocado preenchimento labial. “Invejosos dirão que botei boca, que ao invés de passar o dia com a minha amiga no hospital, na verdade, eu estava fazendo procedimentos e injetando coisas loucas na boca. Tentar de um tudo para operar um milagre”, concluiu.