Fã de Lady Gaga é ‘censurado’ pela Globo ao criticar show da artista

O fã desabafou sobre a organização do evento - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Um fã de Lady Gaga acabou desabafando durante uma entrevista feita pela TV Globo durante o show da artista, que aconteceu na noite do último sábado, 3, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O rapaz foi questionado sobre o que faria se pudesse ver a cantora cara a cara. “Se você encontrasse a Lady Gaga na sua frente por 30 segundos, o que você falaria para ela?”, perguntou o repórter.

Sincero, o jovem afirmou que não estava conseguindo ver a cantora durante a apresentação e reclamou da falta de espaço no local. “Tá difícil que nem dá pra ver o show. Eu cheguei aqui às 3 horas da manhã e não dá nem pra ver o show por causa desse espaço aqui da frente”, disse ele.

A resposta foi cortada logo em seguida pelo jornalista, que tirou o microfone da boca do entrevistado e tentou contornar a situação, já que o programa estava ao vivo. “Ah, todo mundo está na expectativa. Um querendo chegar pra lá, outro pra cá, mas é isso mesmo”, disparou.

Simplesmente esse querido reclamando ao vivo que da grade não dá pra ver o show. #LadyGagaNaGlo pic.twitter.com/MUbNEoasGZ — Bruno Guzzo® (@BrunoGuzz0) May 4, 2025

O registro acabou sendo recortado pelo telespectadores e viralizou nas redes sociais, recebendo mais de 80 mil visualizações no ‘X’, antigo Twitter, e mais de mil curtidas no mesmo perfil.

Quantas pessoas estavam no show da Lady Gaga?

A noite de sábado, 3, entrou para a história da música pop no Brasil. Lady Gaga reuniu uma multidão estimada em 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um show gratuito que parou a cidade. A estimativa da prefeitura superou as expectativas iniciais, que projetavam público semelhante ao do histórico show de Madonna em 2024.

A diva norte-americana não economizou na emoção. Visivelmente tocada, Gaga fez um discurso de agradecimento aos brasileiros, lembrando o carinho que recebe dos fãs do país e citando o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio de 2017, quando foi diagnosticada com fibromialgia.

O espetáculo, que contou com produção visual de alto nível e mudanças de figurino impressionantes, percorreu várias fases da carreira da artista. Clássicos como Judas, Born This Way e Poker Face incendiaram a plateia, enquanto músicas mais recentes como Shallow, Abracadabra e Disease demonstraram sua versatilidade artística. O encerramento veio com Bad Romance, faixa que marcou o início da ascensão global da cantora.