Influenciadora anuncia término com cantor famoso após agressão: “Lixo”

Giovanna Roque anunciou o término com um post no Instagram - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Giovanna Roque usou seu perfil do Instagram para anunciar o fim do relacionamento com MC Ryan SP, neste domingo, 4. A influenciadora digital fez um post no stories e revelou que foi traída pelo funkeiro, que terminou com ela pousio antes da descoberta.

“Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo! E nunca haverá. Ele é um manipulador, narcisista, tóxico. Essa é verdade! E realmente, eu estava completamente cega em acreditar que se poderia mudar alguém”, escreveu ela.

“NÃO SE PODE MUDAR QUEM NÃO QUER MUDANÇA. Essa é verdade! Vamos aguardar os próximos capítulos desse personagem! Ele terminou comigo por uma coisa fútil na sexta-feira de manhã, por não obedecer às ordens do macho alfa”, completou.

A morena, que já foi agredida por ele, ainda confessou que o famoso tentou reatar o romance dias depois, mas não obteve sucesso. “Já me mandando mensagem de uma suposta conversa de reatar na segunda-feira (risos), esse é o término dele... e o término proposital pra comer gente e voltar depois com a palhaça e, mais uma vez, me fazer de piada diante as vagabundas que ele se envolve... e não somente elas, já que a fofoca se espalha. Não é mesmo?”, disparou.

“Essa é a última vez que vocês assistem a esse circo, hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar... pra então me reencontrar novamente comigo mesma.. porque pra ser real, eu nem sei mais quem eu realmente sou”, concluiu.

Resposta de Ryan

Ryan SP também se manifestou sobre o assunto em sua rede social e negou a traição e contou que cedeu sua casa para alguns amigos ficarem com outras garotas no local, que foram flagrados por Giovanna.

“Eu e a Giovanna estamos separados há alguns dias. Ela chegou na minha casa e viu algumas meninas lá! As meninas não estavam comigo e eu também não estava na casa na hora que ela entrou lá. As meninas estavam com meus amigos e eu não estava na casa no momento”, disse ele.

“Ela foi viajar, eu vim para a casa da praia com meus amigos. Ela chegou de surpresa na casa e tinha umas meninas. Não fiquei com ninguém, não trai a Giovanna. Na hora que ela chegou, eu não estava dentro da casa”, afirmou.

“Quero que ela me atenda. Eu amo ela e ela sabe disso. Não fiquei com ninguém. Amo a Giovanna independentemente de qualquer coisa. Ela é a mãe da minha filha”, completou ele.

Agressão

Vale lembrar que o relacionamento de Ryan e Giovanna foi marcado por uma polêmica, em setembro de 2024. Na época, o jornalista Leo Dias vazou um vídeo da câmera de segurança da casa do casal em que o funkeiro aparece agredindo a moça.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o artista tentando jogar uma mala contra a influenciadora e proferindo chutes nela durante uma discussão, que aconteceu em abril do mesmo ano.

Giovanna chegou a se pronunciar sobre o assunto e saiu em defesa do artista, mantendo seu relacionamento com ele. “O Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e, nesse dia, eu perdi muito a cabeça”, explicou.

A jovem, que é mãe da única filha de Ryan, ainda reforçou que o inimigo se manifestou na vida do casal durante a briga. “Fiquei muito nervosa, quebrei o telefone dele e fui para cima dele. Ele também ficou muito nervoso e veio para cima de mim, porque também perdeu a cabeça. A gente deu abertura para o inimigo e isso nunca tinha acontecido antes”, concluiu.