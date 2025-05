Cristão, Eliezer rebate críticas após ir ao show de Lady Gaga

Eliezer se converteeu recentemente ao cristianismo - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Eliezer usou suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu nas redes sociais após curtir a área VIP do show da cantora Lady Gaga, que aconteceu no último sábado, 3, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O ex-BBB respondeu os comentários ofensivos dos haters, que relembraram a religião do rapaz e questionaram o motivo da ida dele à apresentação da artista pop. “Varão, tava fazendo o que no show da Gaga? Tu não é crente agora?”, perguntou a seguidora.

“O que eu estava fazendo? Assistindo o show. Mas onde está escrito que se você assistir um show você deixa de crer de Deus?”,respondeu Eliezer. A internauta então rebateu: “Que eu saiba, lá não é lugar para cristão”.

Irritado, o marido de Viih Tube debochou da postura da moça. “Concordo, lugar de cristão é na sua casa com você ensinando seus mandamentos bíblicos. Depois me mande o endereço. Quero aprender a ser um cristão com você”, concluiu.

Movimento Legendários

Vale lembrar que o famoso participou recentemente do movimento Legendários, uma seita religiosa que consiste em mandar mais de 200 homens para um monte, sem nenhum tipo de comunicação externa,a fim de fortalecer a conexão deles com Deus.

Em seu perfil do Instagram, ele comentou sobre sua junção com o grupo cristão e afirmou que estava renovado. “Por quatro dias, subi uma montanha buscando transformação e mais intimidade com Ele. [...] Não fui sozinho, fui com um grupo de homens que são conhecidos como Legendários que é um movimento que hoje está presente no mundo inteiro”, disse.

“Como parte da "regra" do movimento, o que acontece na montanha fica na montanha então não posso contar por mais que eu queira queira o quanto foi maravilhoso meu encontro com nosso Pai”, completou.

Além de Eliezer, outros famosos também já participaram do movimento. Dentre eles, Kaká Diniz (esposo da cantora Simone Mendes), Thiago Nigro (coach financeiro e marido da influenciadora Maíra Cardi), Kevi Jonny (cantor baiano e marido de Sthe Matos) e o pastor Deive Leonardo, que ficou conhecido nas redes sociais por suas pregações em eventos.