Ex-galã de Malhação assume relacionamento com cirurgião plástico

Ator revelou o relacionamento ao fazer uma postagem romântica no Instagram - Foto: Reprodução | Globo

Ex-galã de Malhação, o ator Bruno Gadiol assumiu namoro com o cirurgião plástico Diogo Höhl. Ele revelou o relacionamento ao fazer uma postagem romântica no dia do aniversário do amado.

A declaração foi acompanhada com um carrossel de fotos românticas no Instagram. “Hoje é dia do meu amor. A pessoa que escolhi pra dividir a vida. Ele é doce, carinhoso, dedicado e um profissional incrível, que admiro profundamente”, disse.

O artista completou: “Só posso desejar tudo de mais lindo pra você, meu amor: que seus dias sejam cheios de paz, amor, alegria, e que você viva a vida dos seus sonhos. Te amo muito, e estarei sempre aqui, do seu lado”.

Diogo aproveitou a publicação para também se declarar ao ator. “Sou muito feliz em dividir a vida com você! Te amo”, escreveu.

Veja a publicação:

O namorado do ator tem quase 10 mil seguidores nas redes sociais e por lá costuma compartilhar sobre seu trabalho. Ele é formado em Cirurgia Plástica pela USP-RP (Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto) e em Medicina pela UFG (Universidade Federal de Goiás) em Goiânia, sua cidade natal. Diogo, que fez intercâmbio na Alemanha, na Universität Tübingen, realiza procedimentos estéticos como facelift de pescoço, pálpebras e lipoenxertia.

Término recente

Bruno, que também é cantor, passou por um término recente que rendeu até música. Ele lançou ‘Livramento’ após o fim do namoro com o dentista Rômulo Marcato, que durou seis meses. Em agosto do ano passado, Bruno anunciou o rompimento nas redes sociais após questionamento dos seguidores.

“Dizem que a gente se amava tanto. Pois é. Mas, às vezes, as coisas não são exatamente como parecem. Não sinto a necessidade de entrar em detalhes, e nem quero. Mas, por favor, parem de me mandar direct pedindo pra eu voltar!!!! Não sejam sem noção. Vocês não sabem de nada, lindos. Mas já, já vão entender melhor”, pediu ele aos fãs.

Na época, o anúncio do namoro teve direito a vídeo da troca de alianças durante um show e resultou numa série de ataques homofóbicos nas redes sociais. Gadiol manteve sua sexualidade em segredo até os 19 anos por medo de perder trabalhos como ator.

Aos 25 anos, o ator e cantor Bruno Gadiol, o Guto de ‘Malhação: Viva a diferença’ (2017) e da série ‘As five’ assumiu o namoro em março, mas namorava o dentista desde janeiro. Só que “escondeu” por conta do lançamento de um clipe chamado ‘Sugar Daddy’, que falava sobre a relação que teve com um homem mais velho.