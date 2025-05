Virginia Fonseca revela separação com Zé Felipe; saiba o que aconteceu

Virginia e Zé Felipe enfrentaram crise no relacionamento - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca voltou a falar sobre o breve fim de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, pai de seus três filhos. A influenciadora fez um desabafo sobre o ocorrido durante seu programa no SBT, o ‘Sabadou Com Virginia’.

Na atração, ela contou que os dois estavam a caminho da Fazenda Talismã, propriedade do pai do artista, o cantor Leonardo, quando o rapaz começou a beber muito. “Chegou na fazenda bêbado já, e continuou bebendo muito”, disse ela.

A loira ainda revelou que se irritou com uma atitude do marido e terminou o romance. “Ele, falando no microfone, mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Fiquei sem entender, mas ele estava bêbado. Fiquei muito brava”, explicou.

“Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada e mandei ele dormir no sofá. Falei: ‘Quando eu ficar de boa, a gente volta’”, explicou ela, revelando que foram cinco dias até o casal retomar a rotina normalmente.

Vale lembrar que esse foi o único término do casal, que está junto há quase 5 anos e são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 9 meses de vida.