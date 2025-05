Irmão de Anitta é visto com global e ex manda indireta

Anitta e Renan juntos

Parece que está rolando um affair entre Bruna Griphao e Renan Machado, irmão da cantora Anitta. Os dois foram flagrados em clima de intimidade durante o show da cantora Lady Gaga, que aconteceu na noite do último sábado, 3, no Rio de Janeiro.

Fontes do jornal ‘EXTRA’ revelaram que o casal chegou junto ao local e não se desgrudaram. Eles andaram de mãos dadas e não se incomodaram com os olhares dos curiosos que não sabiam da relação.

| Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Bruna é uma das melhores amigas de Anitta e vive viajando e curtindo eventos com a famosa. A ex-BBB chegou até a ser apontada como affair da Poderosa, o que foi desmentido por elas dias depois, deixando claro que a relação não passa de amizade.

Indireta da ex

Quem parece não ter curtido muito o novo romance de Bruna e Renan foi a Miss Júlia Guerra, ex-namorada do empresário. A gaúcha fez um post enigmático em seu perfil do Instagram nesta semana, que foi apontado como uma indireta para o casal.

“Acho que me curei demais, não suporto mais nada de ninguém”, dizia o post compartilhado pela moça, que também fez uma reflexão sobre pessoas que entram na vida das outras e não agregam e tiram a paz e sossego.

Ela e Renan estavam juntos até março de 2025 e chegaram a curtir o carnaval juntos. Entretanto, o romance chegou ao fim após os festejos e eles não mantém mais nenhuma foto de casal em seus perfis do Instagram.

Graduada em Quiropraxia, com pós-graduação em Neurociência, Gestão em Saúde e Comunicação, Júlia é proprietária de uma clínica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também já Júlia foi Miss Brasil Latina e Miss América Latina, ambos em 2013.

Nesta semana, ela fez um post criticando o ex-namorado. “Entrei nos seguidores dele, só tinha guria do job, interesseira, patricinha, daquelas que viajam com o dinheiro dos outros. Eu: do corre total, zero frescura, pago minhas contas, não dependo de ninguém”, disparou.