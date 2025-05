Luiza Ambiel ultrapassa Andressa Urach e vira líder em site adulto

Empresa presenteou a atriz com um moletom personalizado - Foto: Reprodução | Instagram

Na manhã desta terça-feira, 6, Luiza Ambiel usou as redes sociais para comemorar um marco em sua carreira como atriz de conteúdo adulto: alcançou o primeiro lugar no ranking de assinantes da Privacy, plataforma onde vende suas produções. A conquista fez com que ela superasse nomes populares do meio, como Andressa Urach.

A empresa presenteou a atriz com um moletom personalizado com o nome do portal, celebrando o sucesso de Luiza na plataforma. “Somos TOP 1. Obrigada!”, escreveu ela na legenda da publicação.



Luiza Ambiel ficou conhecida nacionalmente como a musa da banheira do Gugu e, nos últimos anos, passou a investir na produção de conteúdo adulto como novo caminho profissional. A conquista do topo no site gerou repercussão nas redes sociais, com comentários discordantes de internautas.

“Sucesso independente do que você escolheu para trabalhar... Importante é você ser feliz”, comentou um seguidor. Por outro lado, críticas também surgiram: “Que orgulho deve ser pra filha em ver a mãe fazer esses horrores”, alfinetou um usuário. Outro aconselhou: “Aproveita que tá ganhando dinheiro e faz uns bons investimentos, pra quando não poder mais trabalhar vendendo o corpo não ter que ficar sem nem um lugar pra morar”.

Luiza Ambiel rebate ofensas de Andressa Urach após ser chamada de "velha da banheira"

Luiza Ambiel decidiu responder publicamente às ofensas de Andressa Urach, que a atacou nas redes sociais ao descobrir que a ex-musa da Banheira do Gugu gravou um filme adulto com seu ex-namorado, Cassiano França.

“Gente, a velha da banheira, para ganhar dinheiro no pornô, precisa pegar meu ex pra sair nos sites. Cara, eu tenho que rir, né? Essas velhas, todas pegam os meus ex. Todas. Querem vender no pornô, e pegam os meus ex. Mamãe escolhe os boys gatos, né? Fazer o quê? Os bonitos vão lá, comparecem, aí a mamãe larga e elas vão lá pegar os boys pra ganhar hypezinho”, disparou Urach, em vídeo no Instagram.

Ela ainda continuou o desabafo, ironizando a exposição do episódio na mídia: “Aí tem todos os sites nas costas da mamãe, porque a nota não é nem delas, tipo assim, fulana e tal. Tá lá com o ex da Andressa Urach. A mamãe está em todas, até na nota que os outros tão trepando. Mamãe é fod*, né? Fala sério. A mamãe tá nas notas dos outros, trepando”.

Em entrevista ao Purepeople, Luiza Ambiel não deixou barato. “Ela ficou me atacando, falando um monte. Nossa, ridícula, ela me chamou de ‘safada da Banheira’, ‘velha safada’. Como se ela não fosse ficar velha. Agora, quero ver ficar velha igual a mim”, respondeu.

Luiza ainda ironizou o comportamento de Urach ao ver o envolvimento dela com Cassiano. “Acho que eu não esperava que ela fosse surtar do jeito que surtou, não esperava não. Mas depois, estando ali com a pessoa [Cassiano], a gente entende o surto dela realmente (risos). O menino é bom, viu?”, finalizou.