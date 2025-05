Ana Hickmann faz acordo judicial em dívida com ex-marido; entenda

Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, voltaram a ser assunto. Dessa vez, por causa de um acordo judicial. Os dois foram processados em 2023 por um condomínio em Perdizes, São Paulo. Eles deviam cerca de R$ 42 mil em verbas referentes ao “apartamento Real Garden”. Os valores abrangiam cotas mensais, provisão de funcionários, água, gás e taxas com a reforma de halls e de uma academia.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Hickmann foi a responsável por entrar em acordo com o condomínio. A apresentadora tentou, inicialmente, quitar os valores, hoje atualizados em 40 parcelas. A proposta foi rejeitada e, após novos diálogos, as partes chegaram a um consenso.

A apresentadora se comprometeu a quitar o montante atual de R$ 85,9 mil. A dívida principal com o condomínio será quitada em 20 parcelas, totalizando aproximados R$ 78 mil. Além disso, a artista também pagará outras 20 parcelas diretamente aos advogados de sua credora, somando R$ 7,7 mil.

Apesar de conduzir as tratativas para colocar um fim no problema, Ana Hickmann não vai sair por baixo. Ainda de acordo com a coluna, o documento prevê expressamente que ela será a única a pagar as parcelas, sem que isso a impeça de posteriormente acionar Alexandre Correa judicialmente para pagar o valor que seria de sua obrigação.

No dia 11 de abril, o acordo entre Ana Hickmann e o condomínio foi reconhecido e validado pelo juiz.