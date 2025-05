Ana Hickmann está grávida? Confira o pronunciamento da apresentadora - Foto: Divulgação

A aparência de Ana Hickmann nos últimos meses tem chamado atenção de fãs e internautas. Após mudanças físicas visíveis, surgiram rumores de que a apresentadora estaria esperando um filho com o chef Edu Guedes. O assunto ganhou força após um período em que ela ganhou peso.

No entanto, aos 44 anos, Ana tratou de esclarecer as especulações em seu canal no YouTube. “Se fosse gravidez, eu iria ficar muito feliz, mas não é. Se fosse um dia, vocês iriam saber. Acho que eu poderia ter tido uns três ou quatro filhos neste um ano e meio”, disse ela.

Ana Hickmann está grávida? Confira o pronunciamento da apresentadora | Foto: Reprodução

O ganho de peso, segundo a própria, está relacionado a uma fase difícil que viveu recentemente. “Por conta de tudo o que aconteceu na minha vida, todo o estresse e a descompensação hormonal, acabei engordando pouco mais de 16 kg”, contou. Em janeiro, Ana decidiu virar o jogo e iniciou uma reeducação alimentar, com acompanhamento médico, eliminando 12 kg desde então.



“Não quis fazer nada por conta própria. Acho muito perigoso. Tenho 44 anos. Não sou mais nenhuma menininha”, afirmou, reforçando a importância de cuidar da saúde com responsabilidade.