Alexandre Correa preso? Ana Hickmann se manifesta após polêmica

Ana Hickmann reagiu a comentário de Alexandre Correa - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Hickmann abriu o jogo sobre as declarações mais recentes do ex-marido, Alexandre Correa, nesta terça-feira, 18. A apresentadora comentou o caso envolvendo o empresário, que anunciou que corre risco de ser preso devido à decisão da Justiça.

Em comunicado enviado à Quem, a contratada da Record declarou que o ex-marido está se fazendo de vítima para mascarar a agressão cometida contra Ana Hickmann.

"Na véspera da audiência na Vara da Violência Doméstica, Alexandre Correa volta a se fazer de vítima para mascarar a agressão cometida contra Ana Hickmann e buscar apoio da opinião pública. O mesmo falta com a verdade e omite informações importantes sobre o processo, além de distorcer o artigo 528 da lei 13.105 - que trata sobre o cumprimento de sentença de pensão alimentícia - e dizer que nada recebeu de alimentos compensatórios. Trata-se de uma informação inverídica", disse a defesa da loira, em nota.

No pronunciamento publicado no Instagram, Correa afirmou que deve responder ao pedido judicial em 72 horas. O caso envolve o não pagamento de pensão do filho do ex-casal, Alezinho, de 10 anos.

"Infelizmente tenho que vir gravar esse vídeo aqui para o conhecimento de todos e respeito aos que me seguem. Há algumas horas, eu passei pela sexta tentativa de prisão da Ana e de seus advogados. Eu posso ser preso nas próximas 72 horas. Infelizmente, com sanções da Justiça, eu não posso revelar o motivo, mas provavelmente vocês devem imaginar", iniciou.

Ele acusou: "O que chama muita atenção é o quanto isso tudo é perturbador para um homem. Eu estou há 17 meses sem acesso a recursos, lutando pela minha sobrevivência, lutando pela minha dignidade, pela minha inocência. Muita coisa já foi provada ao meu favor, graças a Deus, mas é muito duro, você, a cada três meses, ter que confabular como vai se safar de uma prisão".

"O que chama muita atenção também é que das cinco outras intenções que a Ana teve, malsucedidas, a Justiça não tomou nenhuma providência com ela. E, por fim, vale ressaltar, eu não sei onde eu estive durante 24 anos e 8 meses, eu hoje concluo que fui casado com alguém cruel, perverso e com um nível de maldade dentro de si mesmo muito alarmante. Peço oração de todos, obrigado por tudo que vocês fazem por mim e fiquem com Deus", completou.