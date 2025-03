Perícia confirma falsificação de assinaturas de Ana Hickmann; confira

Perícia confirma falsificação de assinaturas de Ana Hickmann - Foto: Reprodução | Instagram

Uma perícia realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) confirmou a falsificação das assinaturas da apresentadora Ana Hickmann em contratos bancários. A análise incluiu documentos de um suposto acordo com o Banco do Brasil e identificou assinaturas falsas, reforçando suspeitas de fraude.

De acordo com os advogados de defesa da apresentadora, cerca de 11 documentos originais foram examinados, incluindo passaportes, título de eleitor, CNH e RG. Além do Banco do Brasil, contratos com os bancos Itaú e Bradesco também foram periciados, e os resultados indicaram falsificação das assinaturas.

Um dos contratos analisados previa a retirada de R$ 1.272.427,97, valor que posteriormente foi cobrado da apresentadora pela instituição financeira. Além disso, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) já havia identificado falsificações em pelo menos 10 outras assinaturas de Ana Hickmann em diferentes documentos.

Embora não tenha sido citado diretamente, Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, é apontado como principal suspeito. Em um áudio divulgado pelo jornalista Leo Dias, Bruna Petinelli, ex-funcionária de uma das empresas do casal, afirmou ter presenciado uma funcionária do empresário falsificando assinaturas em documentos. A investigação segue em andamento.