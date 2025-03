Ana Hickmann reforma casa com Edu Guedes e resultado impressiona

Ana Hickmann mostra reforma do novo lar com Edu Guedes; veja fotos - Foto: Reprodução

Ana Hickmann exibiu o andamento da reforma de sua nova casa, que está sendo realizada ao lado de Edu Guedes. Nos Stories, nesta quarta-feira, 19, a apresentadora mostrou seu closet e falou sobre a empolgação com as mudanças no imóvel.

"Ele [o closet] tá começando a aparecer, gente. Falei que ia mudar as coisas aqui em casa. O Edu falou que eu podia brincar com todos os espaços. Comecei pelo nosso quarto, pelo meu closet e também no quarto do Alezinho, que já está começando a acontecer", contou Ana.

A apresentadora, que ficou noiva de Edu Guedes em setembro de 2024, destacou a satisfação com os acabamentos da casa. "Eu não vejo a hora de botar tudo em ordem. Juro, tá ficando tudo muito lindo", disse. A mudança para o novo lar foi confirmada por Edu no fim do ano passado. O casal planeja oficializar a união em 2025.