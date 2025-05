Atriz da Globo é vítima de racismo em supermercado: "Absurdo"

Artista surgiu visivelmente abalada no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Atriz da TV Globo, Mary Sheila, conhecida por seu papel na novela ‘Todas as Flores’, denunciou um caso de racismo que sofreu em um supermercado no Rio de Janeiro (RJ). Ela falou sobre o caso nas redes sociais nessa segunda-feira, 5.

De acordo com a artista, que surgiu visivelmente abalada no Instagram, o episódio aconteceu no último sábado, 3, e envolveu uma abordagem discriminatória por parte de um segurança da unidade.

Mary, que tem 45 anos, disse que foi vítima de suspeitas infundadas enquanto fazia compras. “O segurança acha que a gente não tem dinheiro para pagar nossas compras”, desabafou a atriz em um vídeo publicado em seu perfil oficial.

A atriz acrescentou que situações como essa são recorrentes para pessoas negras, especialmente com pele mais retinta. A famosa explicou que, apesar de normalmente não tornar públicas essas experiências, o episódio foi “a gota d’água” e decidiu compartilhar o ocorrido.

“Estamos no mercado, viemos fazer compras e vou denunciar mais uma vez o supermercado”, falou. “A gente que tem a pele mais retinta, a pele mais pretinha, o segurança acha que a gente não tem dinheiro para pagar as nossas compras. Isso é um absurdo”, completou.

Ela disse ainda que chegou a conversar com uma funcionária do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), que pediu desculpas pelo ocorrido. No entanto, ela destacou que o pedido não apagou o constrangimento vivido.

“O cidzdão tem direito a fazer o trabalho dele, mas não pode constranger o outro, né? Temos que ser educados. Não é assim que funciona as coisas. Quando chegar no Mundial preste atenção, porque o bicho está pegando”, alertou.

Racismo é crime

O racismo, conforme prevê a Constituição Federal, é crime inafiançável e imprescritível. Aquele que comete um ato racista pode ser condenado mesmo que já tenham se passando muitos anos do crime.

O crime de racismo está previsto pela Lei 7.716/1989.