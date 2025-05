TV Globo toma medida drástica com Bella Campos após novo embate

Nos bastidores, a atriz e Cauã Reymond protagonizam treta - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

A TV Globo tomou uma nova decisão em meio aos embates nos bastidores entre os atores Bella Campos e Cauã Reymond, que interpretam Maria de Fátima e César, respectivamente, no remake Vale Tudo.

A emissora determinou que os atores deixem os locais de gravações separados. Bella, por sua vez, está sempre acompanhada de funcionários e deixa a TV Globo nos carrinhos, de acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles.

Em uma gravação, segundo a colunista, Bella Campos segue para a Praia de Copacabana para gravar conteúdo para as redes sociais de Fátima, sua personagem na trama, durante o show de Lady Gaga. No transporte, ela está ao lado de maquiadora, produtor e caracterização. Já Cauã deixou o local uma hora antes.

Embate

Cauã Reymond e Bella Campos protagonizaram um climão durante as gravações externas da novela Vale Tudo, na tarde desta quarta-feira, 30, no Rio de Janeiro. A repórter Monique Arruda, do Portal Leo Dias, flagrou o momento durante sua passagem pelo local.

Em seu relato, a jornalista revelou que os dois atores mal se olhavam e não direcionaram ao outro nenhuma palavra entre as cenas onde o personagem César pedia Maria de Fátima em casamento.

“Eles não se falam, ela ficou o tempo todo sentada na cadeirinha dela. A cena era ele dando um anel de noivado, depois se beijando, mas o tempo todo entre uma cena e outra, entre uma mosca que passava ou uma luz errada, ela continuou sentada e ele no celular o tempo todo”, disse ela.