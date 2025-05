Pais de atriz mirim que morreu vão à polícia e fazem grave acusação

Millena Brandão morreu após internação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A família de Millena Brandão, que morreu na última sexta-feira, 2, entrou com ação na polícia. Os pais da atriz mirim de 11 anos abriram um boletim de ocorrência para que a polícia investigue se houve negligência em meio aos três atendimentos realizados na última semana.

De acordo com informações do Splash, a polícia vai analisar documentos e protocolos médicos. A menina morreu depois de sofrer com 12 paradas cardíacas.

A publicação destacou que conversou com amigos dos familiares durante o velório de Millena Brandão.

Os pais da atriz mirim vão se manifestar sobre uma suposta negligência após todos os registros e atendimentos serem devidamente verificados.

"Ela foi para um hospital pela primeira vez na segunda-feira, 28 de abril. Mas, uma criança com dor de cabeça e dor no corpo? Foi apontado [diagnóstico de] dengue, pois estamos em meio a um surto. Ela voltou para casa", declarou o advogado da família, Antônio Carlos Neto.

Com as fortes dores de cabeça mesmo depois da medicação, Millena Brandão foi a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Grajaú, em São Paulo, no último dia 29 de abril. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral para a realização de exames, onde ela permaneceu internada até a confirmação da morte cerebral.