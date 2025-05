Morte da atriz mirim Millena Brandão tem reviravolta e mãe desabafa

Millena Brandão morreu nesta semana - Foto: Reprodução | Redes sociais

A morte da atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, ganhou contornos de reviravolta após a família questionar a condução médica nos dias que antecederam o falecimento da menina.

Millena morreu na última sexta-feira (2), após apresentar sintomas que se agravaram ao longo de nove dias e passar por três unidades de saúde diferentes em São Paulo.

A causa da morte ainda não foi oficialmente determinada, o que aumenta a angústia dos pais da jovem atriz.

“Os médicos ainda não disseram o que realmente minha filha teve e o que a matou”, desabafou Thays Brandão, mãe da menina, em entrevista ao G1. “Ficou um ponto de interrogação”, completou.

Segundo a família, Millena começou a sentir fortes dores de cabeça e na perna, além de apresentar sonolência, falta de apetite e até desmaios. Mesmo diante dos sintomas, os atendimentos iniciais não teriam investigado a fundo o quadro da criança.

No Hospital Geral de Pedreira, por exemplo, a hipótese levantada foi de dengue, mas, segundo a mãe, nenhum exame foi feito na ocasião. “O médico disse que era dengue, mas não fez exame. Disse para irmos com ela de volta para casa e darmos dipirona”, relatou Thays.

O quadro clínico de Millena se agravou no sábado (26), quando ela chegou a cancelar um desfile por não conseguir andar. Novamente, a família procurou atendimento médico, mas os exames de sangue não apontaram alterações, e a recomendação foi, mais uma vez, voltar para casa e repousar.

No dia seguinte, a menina seguia debilitada, com dores intensas na cabeça, sonolência e falta de apetite, o que preocupou ainda mais os pais.

As Secretarias de Saúde estadual e municipal anunciaram que vão apurar se houve falhas nos atendimentos prestados. As pastas, no entanto, ainda não informaram oficialmente a causa da morte nem se houve algum erro médico durante o processo.

Uma das suspeitas levantadas pelos próprios médicos foi a de um possível tumor cerebral, mas nada foi confirmado até o momento.

O velório e o sepultamento de Millena Brandão estão marcados para este domingo (4), no Cemitério Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo. Além dos pais, a menina deixa uma irmã de 2 anos.