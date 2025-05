Morre atriz do SBT, aos 11 anos, após 12 paradas cardíacas; saiba causa

Millena Brandão morreu após internação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, morreu na noite desta sexta-feira (2) após enfrentar uma série de complicações causadas por um tumor cerebral.

A menina foi internada no último dia 29 de abril com fortes dores de cabeça e, após exames, os médicos descobriram um tumor de 5 centímetros em seu cérebro. Durante a internação, ela sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias.

A morte encefálica foi confirmada pelo Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, onde Millena estava internada.

Em nota enviada à Quem, a unidade relatou que a jovem deu entrada em estado gravíssimo, após ser transferida da UPA Maria Antonieta. “Desde a sua chegada, a paciente recebeu cuidados intensivos e todo o empenho da equipe médica e assistencial”, diz o boletim.

A família de Millena usou as redes sociais da atriz para confirmar a perda. “Nossa menina se foi”, escreveu a mãe, Thays Brandão, administradora do perfil da filha no Instagram.

O pai, Luizinho Mourão, também se pronunciou: “Vai com Deus, minha menina, papai te ama”.

Diagnóstico inicial da atriz do SBT foi dengue

Segundo a mãe, os sintomas começaram com dores de cabeça e um quadro que inicialmente foi tratado como dengue.

A gravidade do caso veio à tona após exames revelarem uma mancha no cérebro e a rápida piora do estado clínico da menina.

Millena atuava como modelo, influenciadora e atriz mirim. Ela participou da novela "A Infância de Romeu e Julieta", exibida pelo SBT, como figurante, e também integrou o elenco da série "Sintonia", da Netflix.

Além disso, fazia parte da Cia Artística En’Cena, onde atuava em peças de teatro musical.

Nas redes sociais, acumulava mais de 150 mil seguidores, onde compartilhava ensaios fotográficos e momentos do seu dia a dia.

Ajuda financeira

Durante a internação, o pai da atriz criou uma vaquinha online para ajudar nos custos com hospital, alimentação e transporte, já que a família havia interrompido o trabalho para se dedicar integralmente aos cuidados de Millena. Até o momento, mais de R$ 13 mil foram arrecadados.