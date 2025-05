Ratinho fica furioso e ameaça deixar o SBT após 27 anos

Ratinho criticou o SBT - Foto: Reprodução | SBT

O apresentador Ratinho surpreendeu o público ao demonstrar sua indignação com o Troféu Imprensa, exibido no último domingo, 4. O famoso declarou que cogita pedir demissão do SBT, onde está há quase três décadas.

O motivo do descontentamento foi a ausência completa do Programa do Ratinho entre os indicados da premiação, considerada uma das mais tradicionais da emissora.

Durante a edição de segunda-feira, 5, do seu programa na rádio, o famoso não poupou críticas à produção do Troféu Imprensa e questionou os critérios adotados para as indicações.

“Vai ter mais um que vai pedir demissão: eu”, disparou o apresentador, visivelmente irritado com a exclusão de seu nome e de sua equipe da disputa.

Ratinho ainda afirmou estar cansado da falta de reconhecimento. “Eu tô revoltado com essa desgraça de Troféu Imprensa. Vinte e sete anos, nunca me colocam nem na lista de indicados. É uma barbaridade!”, desabafou.

O comunicador ainda afirmou que não pretende mais participar da premiação nos próximos anos. “Quero avisar vocês: no próximo ano, não coloque uma pessoa pra votar em mim, porque eu não vou receber, não vou lá, não vou votar, vou xingar todo mundo”, declarou.

Confira o vídeo: