Rihanna brinca que 'não precisa mais esconder a barriga' de gravidez

Rihanna e A$AP Rocky são pais de Rza e Riot Rose - Foto: Reprodução/X

Após anunciar a terceira gravidez na última segunda-feira, 6, ao aparecer no Met Gala com seus tão esperados looks deslumbrantes, Rihanna exibiu a barriga de grávida e fez uma revelação.

A artista que usou um corset justo, em entrevista ao Access Hollywood, revelou o entusiasmo em anunciar a gravidez no evento. "Me sinto muito melhor por não ter mais que encolher a barriga", disse a cantora em tom de brincadeira sobre ter tentado esconder a gravidez nos últimos meses, apesar dos rumores.

Gravidez próximas

Rihanna e o rapper A$AP Rocky já são pais de Rza, o primeiro filho do casal nascido em maio de 2022. Menos de um ano depois, a artista gerou o maior burburinho nas redes sociais após anunciar outra gravidez, enquanto fazia o show de intervalo do Super Bowl de 2023, dessa vez uma menina, Riot Rose, nascida em agosto do mesmo ano.

Agora na terceira gravidez, o fato virou meme novamente, nas redes sociais, por, segundo os internautas, estar grávida em anos consecutivos. “Ah que a Rihanna tá grávida”. E quando ela não está?”, comentou uma fã.

Confira a reação dos internautas:

''Ah que a rihanna tá grávida'' E QUANDO ELA NÃO ESTA?? — lace do jorge perlingeiro (@tietadelagreste) May 5, 2025

rihanna a primeira artista da história a ficar grávida por 4 anos consecutivos, meus parabéns pra diva. pic.twitter.com/JfVBsB43jE — . (@ttthigher) November 30, 2021

rihanna grávida dnv? é a virginia dos USA mesmopic.twitter.com/G9SLPGxfRp — afo (@worstdelrey) May 5, 2025

Celebridades que comemoraram a gravidez

Nos bastidores do Met Gala, a gravidez de Rihanna foi muito celebrada pelos amigos. A cantora Ciara demonstrou entusiasmo ao encontrar a cantora nos corredores do evento. Outra figura que demonstrou carinho pela artista foi a empresária Charlotte Tilbury, que deu até um beijo na barriga de Rihanna.

Rihanna e a cantora Ciara no Met Gala, na última segunda-feira, 6 | Foto: Reprodução/X

Rihanna e a empresária Charlotte Tilbury também no evento de moda | Foto: Reprodução/X

Met Gala 2025

Neste ano, o tema do Met Gala foi ligado à exposição do Costume Institute,que, neste ano, foi intitulada de “Superfine: Tailoring Black Style" (na tradução, "Superfino: alfaiataria do estilo negro”. O tema pode não ser igual ao código de vestimenta, mas os dois estão geralmente relacionados.

O dress code do evento homenageou figuras negras que desafiaram padrões sociais e estéticos ao longo do tempo, em conexão à exposição “Superfine: Tailoring Black Style” do Metropolitan Museum.

Nomeado dandismo negro, o estilo surgiu como um ato de resistência entre pessoas negras, principalmente ex-escravizados, que adotaram a sofisticação da moda europeia como forma de empoderamento, para redefinir a identidade, gênero e raça por meio do estilo. Mais do que estética, o movimento é um símbolo de resistência e afirmação cultural.