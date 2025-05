Ex de Andressa Urach grava conteúdo adulto com irmão: “Pediram tanto”

Cassiano França é um ator de conteúdo adulto conhecido como Kylian - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Procurando uma maneira de voltar a ser assunto, o ex de Andressa Urach, Cassiano França, ator de conteúdo adulto conhecido como Kylian, surpreendeu os fãs nas redes sociais ao compartilhar um conteúdo adulto gravado com o próprio irmão.

Cassiano publicou no X, antigo Twitter, um vídeo no qual aparece nu e no banho ao lado do irmão.“Pediram tanto gravação com meu irmão que saiu”, escreveu ele, sem revelar o nome do familiar.

Os internautas não deixaram o vídeo passar despercebido e se manifestaram sobre a atitude do ex de Andressa Urach.

“Era só o que tava faltando… parece que esse tal de Kylian (ex da Andressa Urach e best do filho dela) tá anunciando vídeos e collabs com o próprio irmão. O fim dos tempos está chegando mesmo, bem que a igreja avisou”, disparou um internauta.

“E lá vai as gays desesperadas comprarem e não verem nada. O cara é o maior 171 do meio, não mostra nada”, detonou outro. “Tudo mentira! Isso é golpe! Não tem nada disso no Privacy dele!”, acusou um terceiro.

“Nada demais, só dois homens tomando banho igual em vestiário de time de futebol! Não caio nessa”, comentou outro.

Ex de Urach ‘chora’ para não fazer amor por trás

Cassiano França chocou os seguidores recentemente por ‘chorar’ em um vídeo sobre sexo anal. O rapaz publicou um vídeo inusitado em seu perfil no Instagram sobre intimidade entre casais na ‘hora H’.

Na gravação, ele aparece entre as pernas de uma mulher e a seguinte frase aparece: “Quando você está no ato com a gata e ela diz que só vai liberar o bufante se você liberar o seu”. O rapaz começa a chorar em determinado momento do vídeo. “É preciso dar um jeito, meu amigo”, escreveu na legenda.

Tudo não passa de um vídeo feito para divertir os internautas e ele alcançou esse objetivo. “Na internet é assim, em casa não tem esse chororô”, escreveu um internauta. “Esse choro foi sincero hein”, brincou outro. “Se ela não libera o dela eu libero o meu, amor”, se ofereceu um seguidor. “Com essa cara já liberou faz tempo, a namorada que está atrasada”, disparou outro. Um sugeriu: “Pensa no faturamento e vai”.

