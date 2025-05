Andressa Urach surge com o rosto modificado após procedimento; veja

Andressa Urach passou por novos procedimentos estéticos - Foto: Divulgação

A influenciadora Andressa Urach, de 37 anos, chocou os seguidores ao surgir nas redes sociais com o rosto modificado e os lábios mais volumosos, após submeter-se a um procedimento estético.

A loira publicou o resultado imediato da intervenção em suas redes sociais. “Finalizamos o protocolo da Andressa. Além da pele, eu dei uma arrumada na boca dela, que a boca dela estava precisando de um contorno. A gente fez um coraçãozinho nos lábios e deixei o queixinho um pouquinho mais delicado — porque, mesmo harmonizada, ela estava com o rosto muito quadrado”, detalhou a biomédica Ísis Gomes, responsável pelo processo.

Andressa Urach revelou ter ficado bastante satisfeita com as mudanças. “Eu tô amando! Estou com um pouquinho de anestesia, mas a pele é outra. Estou sentindo ela mais jovem, mais firme. Acabou com a flacidez, com as linhas de expressão... Eu tô apaixonada!”, afirmou.

Veja a mudança:

Andressa Urach passou por novos procedimentos estéticos | Foto: Divulgação

A ex-criadora de conteúdo adulto foi escolhida para estampar a capa da edição de maio da revista Glamour Bulgária. Nas páginas da publicação, ela fala sobre os desafios enfrentados em relação à saúde mental, à maternidade e aos caminhos que tem buscado no empreendedorismo e na espiritualidade.

Treta com o ex

O ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, rompeu o silêncio após a famosa revelar que o filho deles, Leon, de três anos, foi diagnosticado com autismo. Nos stories do Instagram, ele publicou uma frase sugestiva, mas não mencionou o nome da loira.

“Não estou entendendo esse drama todo”, escreveu Thiago Lopes, que detém a guarda do filho.

A publicação acontece dias após Andressa Urach expor aos seguidores que o filho foi diagnosticado com autismo. De acordo com ela, a família foi em busca de um especialista depois de notar que a criança tinha atraso para falar e andar.

Exposição

Urach revelou no Instagram que o filho foi diagnosticado com autismo. “Ele foi diagnosticado há alguns meses… Graças a Deus eu escolhi um bom pai para o meu filho, apesar dele ter tirado o bebê de mim, hoje eu entendo que, de certa forma, ele tem mais tempo para cuidar dele. Mas, como mãe, eu queria criar o meu filho”, refletiu.

A loira acrescentou: “Não é fácil e eu também tenho uma rede de apoio, pessoas que têm tempo, que cuidam, que têm paciência para cuidar do meu bebê. Ele está sendo muito bem tratado, bem cuidado. Graças a Deus eu tenho condições de pagar uma boa escola, um acompanhamento psicológico. Como mãe, tenho condições de receber o apoio de bons profissionais para lidar com uma criança que tem autismo”.

Além de Leon, da relação com Thiago Lopes, Andressa Urach também é mãe de Arthur, de 19 anos.