Andressa Urach posa com novo namorado na Copa Libertadores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach, de 37 anos, está de novo apaixonada. Dois meses após o término do relacionamento com o ator pornô Cassiano França, conhecido como Kylian Cria, a influenciadora +18 apareceu em clima de romance com um novo affair na noite desta terça-feira, 22, durante o jogo do Internacional pela Libertadores da América.

“Ele me convenceu a ir a um estádio pela primeira vez. O que o amor de p... não faz”, brincou Urach nas redes sociais. O casal acompanhou o empate entre Internacional e Nacional (3 a 3), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Discreta, ela não revelou o nome do novo parceiro, mas mostrou fotos abraçada com ele, destacando os braços tatuados e musculosos do rapaz.

Com bom humor, a gaúcha ainda relembrou sua ligação com o clube: “Sabia que eu já fui Garota Colorada? Musa do Inter???”, escreveu ela ao repostar fotos antigas com a bandeira do time.

Torce para o Grêmio também

Usando a camisa do Internacional, Urach também revelou que torce para os dois maiores clubes do estado. “Sou libriana, indecisa, não consigo escolher um haha. Eu sou meio colorada e meio gremista! Coração da mamãe é grande haha”, declarou. Sobre a experiência no estádio, ela contou: “Que jogo sofrido! Ainda bem que o Inter conseguiu empatar. Senão, eu nunca mais assistiria a um jogo no estádio. Mas achei uma experiência emocionante!”.