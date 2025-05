Andressa Urach revela que está sempre pronta para sexo anal

Andressa Urach contou detalhes sobre a prática - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach voltou a causar polêmica em suas redes sociais. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 21, e revelou que está sempre preparada para realizar sexo anal.

“A gente tem que sair todo dia preparada porque a gente não sabe se vai dar o furúnculo. E como é algo muito bom, você tem que estar preparada para o negócio”, disse ela durante a gravação, em que aparece dirigindo seu carro.

A criadora de conteúdo adulto ainda aproveitou para aconselhar os seguidores a sempre realizarem a limpeza do ânus, fazendo a famosa ‘chuca’. “Aí hoje de manhã o Anderson (funcionário da famosa) falou que pensou, ‘será que ela fez a chuca hoje?’. Lógico. Todo dia a mamãe tá pronta. Mamãe é boa em dar. Mamãe dá com alegria”, disparou.

“Todo dia é dia de chuca, viu mulherada? Se prepara. Acorda, escova o dente e já faz a chuca. Você tem que instalar uma ducha higiênica do lado do seu vaso sanitário para você fazer uma limpeza naquela parte. Coloca água várias vezes até deixar bem limpinho”, ensinou.

“Tem um remedinho que eu uso também que é muito bom de beber. Você coloca ali e meia hora tá limpinho. Aí se você não tem ducha higiênica, você pode usar o chuveirinho do banheiro também para deixar bem limpinho. Melhor começar de ladinho, você movimenta, bota bastante gelzinho”, completou ela.

Por fim, Urach revelou a melhor posição para o ato sexual. “Você toma as rédeas da situação, deixa o boy parado. Diz, ‘olha, não se mexe, deixa eu colocar’. Aí você vai bem devagarzinho. Só o começo que é difícil, depois vai. Aí quando você tiver tomado as rédeas da situação, estiver tudo ok, só vai. É muito bom. Eu amo, gosto mais do que a periquita. Por isso, homem, não dê aquela parte porque você vai gostar. É bom demais”, concluiu.

Confira o vídeo: