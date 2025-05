Humberto Carrão foge de polêmica sobre Vale Tudo e ignora jornalista

Humberto Carrão tem sido alvo de boatos na web - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Os atores de ‘Vale Tudo’ estão fugindo dos holofotes da mídia após a onda de boatos que tem cercado os bastidores da novela. Intérprete do personagem Afonso Roitman na trama, Humberto Carrão não quis conceder entrevista a uma jornalista do Portal Leo Dias, nesta semana.

Na imagem, que viralizou nas redes sociais, a profissional pede para falar com o artista e recebe uma resposta negativa dele. “Não posso falar, tô de figurino. Eu não posso, sou demitido se eu falar com o figurino”, disse ele.

“Então posso esperar você acabar e falar comigo? Eu tô desde 4 da manhã Humberto, você promete que fala comigo? Se você falar que não vai eu vou embora e não vou nem tentar”, disse ela, sendo encorajada a ficar.

“eu tô desde as 4h da manhã esperando” e ele assim: e eu com isso amr?



e depois ainda fugindo dela kkkkkkkkkk ai to rindo pic.twitter.com/0JSlAdUoFN — bia (@fvszbia) April 20, 2025

Entretanto, o ator saiu do local da gravação cercado de seguranças e deixou a moça para trás, que não obteve sucesso ao tentar invadir a barreira e falar com o artista, que recentemente foi acusado de se envolver em uma briga com Cauã Reymond, sendo ameaçado pelo veterano da TV Globo.