Luísa Sonza arremessa tia no chão durante almoço de Páscoa; assista

Luísa Sonza compartilhou um registro do encontro familiar - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Luísa Sonza protagonizou um momento inusitado com sua tia, Karla Gerloff, durante o almoço de Páscoa, na tarde deste domingo, 20. A cantora participou de uma gincana e acabou arremessando a familiar no chão ao tentar pegar um lugar na cadeira.

Na imagem, que foi compartilhada por ela no Instagram, é possível ver o momento exato em que a artista puxa a parente pelos cabelos e a joga no chão, tentando conseguir o lugar na cadeira e ganhar a brincadeira.

“Gincana de Páscoa em família! Sempre muito bom essa troca e esse amor!”, brincou a loira na legenda da publicação. Karla também republicou o vídeo e afirmou que venceu a gincana, mesmo com as trapaças da sobrinha. “Dança da cadeira! No final, eu venci mesmo”, disparou.

Luísa Sonza não quis saber de parentesco... empurrou geral pra garantir o ovo de Páscoa! pic.twitter.com/U6wUHbwdsJ — RDT SONZA (@RDTSonza) April 20, 2025

Apesar de estar tudo bem entre elas, a brincadeira não foi bem vista por alguns internautas, que criticaram a atitude de Luísa. “Gente, ela jogando a mulher com força no chão. Meu Deus, mulher louca”, disparou uma. “Mano, ela arremessando a mulher no chão sem dó nem piedade”, reforçou outro.