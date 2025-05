Gato Preto toma atitude drástica após polêmicas de paternidade

Gato Preto é pai de três crianças - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Gato Preto resolveu tomar uma atitude drástica após se envolver em polêmicas com relação a paternidade de seus três filhos. O influenciador digital fez um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 11, e revelou que fará uma vasectomia para evitar ter filhos por um tempo.

“E eu fui atrás, Tá ligado? Pra fazer esse bagulho pra operar, mano. Eu tô atrás dessa caminhada, aí. Tenho uns contato ali, que eu vou operar. Mas eu quero fazer aquele bagulho de... Que eu posso fazer e depois tirar de novo, tá ligado?”, disse ele.

O rapaz ainda deixou claro que pretende fazer o procedimento reversível, pois pretende ter outros filhos com Bia Miranda. “Daqui uns anos, aí. Eu e a Ana Beatriz temos outro filho. Aí eu quero fazer aquele irreversível [ reversível ] que fala o nome. E é quando eu quiser ter mais filho futuramente. Aí eu não tô afim, mas ninguém sabe”, explicou.

“Eu vou lá aí e volta a cirurgia, porque se você fazer aquele que já era uma vez, só já era aí outra. Eu vi uns vídeos ali que nossa mano, bagulho deve doer muito 'parça'. Eu só não fiz ainda, porque eu tô meio cabreiro com essa caminhada de me operar. 'Cê é louco'. Eu vi um, deve doer, mano. Um dizem que não. Sei lá, né?”, concluiu.

Polêmicas de paternidade

Vale lembrar que Gato Preto se envolveu em uma série de polêmicas com relação à paternidade dos herdeiros. Ele foi acusado de não pagar a pensão alimentícia para os dois filhos.

Em janeiro deste ano, a mãe do herdeiro do meio, Nicoly Rodrigues, fez um desabafo em seu perfil do Instagram e contou detalhes sobre o caso, cobrando o valor do famoso. “Aproveita que tá falante e realinha suas dívidas com seus 2 filhos — uma atrasada há 5 meses e a do Rael, há 10 meses”, disse ela.

“Paga de rico, milionário e precisa de juiz pra determinar que deve arcar com as responsabilidades com o filho. Que Deus entre nesses corações, porque estão com a alma perdida. Keila Silva, estamos esperando o pix cair do papai rico”, completou ela, citando o nome da outra ex do rapaz.

Ele também foi acusado de abandonar Bia Miranda durante o parto da filha deles, Maysha. Os dois haviam brigado dias antes do nascimento da criança e ele estava em São Paulo com outras mulheres, enquanto jovem foi ter a bebê no Rio de Janeiro.