Em meio a polêmica, ex de Gato Preto cobra pensão atrasada

A ex de Gato Preto, Nicoly Rodrigues, rompeu o silêncio após ser citada na polêmica que envolve Bia Miranda, atual do influenciador, e o DJ Rodrigues. Ela fez um desabafo sobre o assunto e cobrou a pensão atrasada do filho na noite desse domingo, 12, em uma publicação nos stories do Instagram.

“Me deixa quieta aqui. Pra quê me colocar no meio? Só por Deus. Desesperado pra aparecer em páginas. Aproveita que tá falante e realinha suas dívidas com seus 2 filhos — uma atrasada há 5 meses e a do Rael, há 10 meses”, escreveu.

Nicoly continuou: “Não quero BO não, me deixa quieta. Nessa treta não quero entrar, senão acabo falando mais do que vai querer ouvir! Não cuida dos seus e quer se meter na criação dos outros. Esse é o desespero por fama na internet… Zero necessidade”.

Ela pontuou ainda que Gato Preto “paga de rico, milionário e precisa de juiz pra determinar que deve arcar com as responsabilidades com o filho”. “Que Deus entre nesses corações, porque estão com a alma perdida. Keila Silva, estamos esperando o pix cair do papai rico”, comentou, citando a mãe do primeiro filho de Gato Preto.

Além disso, Nicoly Rodrigues afirmou que o ex não dá atenção para Rael. “Cada um com seus filhos. Paz. Cada um sabe dos direitos que tem. Pagando pensão, pode ver o filho com alguém sempre ao lado. Não manda mensagem perguntando se está bem, Natal, aniversário, Ano-Novo, dia a dia”, apontou.

A moça seguiu: “Quem, em sã consciência, quer filho do lado de uma pessoa que diz amar e não faz o mínimo por ele? Vai lá saber o que é capaz de fazer…Só não fala mais de mim porque há umas semanas chega aqui que você sempre usa esse assunto como pauta para gerar polêmicas”.

Na oportunidade, Nicoly revelou que a Justiça está procurando Gato Preto há meses. “Meu filho não merece isso. Ele merece carinho, amor e admiração. Coisa que, claramente, você não tem nem por si mesmo. Quer seus direitos? Responde a Justiça que te procura há meses”, disparou.

Ela completou: “Esse ano prometi que tudo só na Justiça, devido à tanta exposição do meu filho causada pela sua falta de responsabilidade. Então, por favor, não fale nada relacionado ele, porque você não o ama! Senão, vou começar a falar”.

