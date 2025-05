Andressa Urach quebra o silêncio sobre caso com Cristiano Ronaldo

Andressa Urach e Cristiano Ronaldo tiveram um relacionamento entre 2012 e 2013 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-criadora de conteúdo adulto Andressa Urach falou sobre seu envolvimento com o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo. Ela disse se arrepender de ter exposto o craque no passado.

“Nunca mais [nos reencontramos] desde então. Até na época eu me arrependi porque eu acabei o expondo e ele gostava da Irina [Shayk, modelo russa]. Ele chegou a falar que gostava dela e foi um escândalo muito grande”, disse Urach, em entrevista concedida ao Chico Barney.

Ele seguiu: “Mas ele sabe, no fundo, que eu só fiz isso porque eu fiquei com raiva dele pelo que ele fez. Então a gente trocou algumas mensagens bem pesadas. E eu nem gosto de relembrar porque eu acho que fez mal para ele, para vida dele, para o casamento dele”.

Andressa Urach e Cristiano Ronaldo tiveram um relacionamento entre 2012 e 2013. Na época, ela acusou o atleta de não pagar o valor combinado entre os dois para um suposto encontro.

A famosa afirmou, porém, que se arrependeu de sua atitude com o jogador após se converter e passar a frequentar a igreja. “Ele já estava com ela, ele ia casar com ela, ele gostava dela. Então foi só um lance. Mas como eu acabei me convertendo depois, eu acabei me arrependendo de tudo que aconteceu, da exposição”, completou.

Urach explica participação do filho em vídeos +18

Andressa Urach revelou o que a fez introduzir seu filho mais velho, Arthur Urach, no mundo da produção de conteúdos adultos para a web. Em entrevista ao programa Camarote do Chico Barney, a influenciadora revelou que não há nenhum tipo de interação sexual com o herdeiro e que é tudo profissional

“Quando eu vi que o conteúdo adulto me daria muito dinheiro, eu pensei no meu filho”, disse ela, deixando claro que a principal motivação para contratar o filho foi prosperar financeiramente junto com ele.

“Ajudar o meu filho a criar um patrimônio rápido, onde ele possa ter um futuro, ter uma boa casa, ter uma boa empresa, ser próspero. Ele pode pular todo o sofrimento, toda a dor, todo o sacrifício que eu vivi, porque ele sabe o quão profissional eu sou, o quanto eu sou racional para separar as coisas”, explicou.

A loira ainda revelou que demitiria o garoto caso ele não fosse bom. “Ali não era a Andressa mãe e o Arthur filho, era uma atriz e um câmera, e ele seria demitido se ele não fosse bom no que ele faz”, disparou.

“Eu sabia que esse marketing negativo, o filho gravando a mãe, mexeria com a cabeça nojenta de várias pessoas que têm fetiches horríveis, mas Deus sabia o meu coração e a minha intenção, que nunca houve intenção alguma”, concluiu.