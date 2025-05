Filha de Roberto Justus não tem RG por preguiça da mãe; entenda

A garotinha de 5 anos não tem registro de identificação - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Ana Paula Siebert deixou os seguidores surpresos neste domingo, 11, ao revelar que sua filha, Vick, de 5 anos, ainda não possui um RG. A esposa de Roberto Justus contou que tem preguiça de levar a criança para fazer o registro e o único documento de identificação com foto dela é o passaporte.

“Quem nunca foi no Poupatempo? A última vez que fui, fiquei três horas esperando. Vou contar a vergonha. Minha filha até hoje não tem RG porque eu tenho preguiça. Cada vez que faço, desmarco”, disse ela.

“Ela vai no passeio da escola com o passaporte porque não fiz o RG dela ainda. Vou tomar vergonha na cara e fazer. Vou no Poupatempo de novo. Refiz minha carteira de motorista, fui lá, fiquei horas”, completou.

Vale lembrar que Roberto Justus tem outros quatro filhos: Ricardo, 41, e Fabiana Justus, 37, fruto do casamento com com Sacha Chryzman; Luiza, 31, nascida do namoro com Gisela Prochaska e Rafaella, 15, do casamento com Ticiane Pinheiro.