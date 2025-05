Cantor sertanejo pede namorada em casamento no camarim; confira

O cantor deve casar em 2026 - Foto: Foto: Reprodução | Freepik

Felipe Araújo preparou uma surpresa especial para sua namorada, Lara Prado, neste final de semana. O cantor sertanejo pediu a moça em casamento em seu camarim do Rodeio de Cajamar, evento realizado no estado de São Paulo.

“Queria falar pra essa mulher maravilhosa que você é o amor da minha vida... E eu tenho uma surpresa, na verdade, um pedido pra você: quer casar comigo? Eu falei que esse show seria histórico!”, brincou ele, celebrando a resposta da amada logo em seguida.

O momento contou com a presença de familiares e amigos do famoso, incluindo o cantor Jorge, que faz dupla com Mateus, que o ajudou na organização do pedido e na escolha do anel de noivado.

Felipe contou que Jorge envolveu até mesmo a esposa dele, Rachel, para ajudar a despistar qualquer suspeita da surpresa. Ela chegou a ligar para a sogra de Felipe, Anyrene, para saber o tamanho do anel de Lara, alegando que a joia seria para sua irmã.