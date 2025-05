Após alta, Preta Gil se prepara para etapa decisiva contra o câncer nos EUA

A cantora Preta Gil - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Preta Gil falou, nesta quarta-feira, 7, sobre a previsão da sua viagem aos Estados Unidos, onde passará por um tratamento experimental contra o câncer. A artista foi internada para fazer exames de rotina no último fim de semana.

“Passei minha última semana internada no Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores! Sigo aqui me fortalecendo para semana que vem começar uma nova etapa no meu tratamento nos Estados Unidos”, afirmou Preta.

A cantora anunciou sua partida para os Estados Unidos no final de março, durante uma aparição no programa “Domingão com Huck”. Segundo a artista, as “chances de cura estão fora do Brasil”. A previsão inicial era de que a viagem fosse realizada em abril.

“As minhas chances de cura estão fora do Brasil e é pra lá que eu vou, pra voltar pra cá curada. Tenho muita coisa a fazer nessa vida e me recuso a aceitar que se findou para mim”, contou na época.

Nesta quarta, Gilberto Gil, pai da cantora, compartilhou registros de Preta em casa, já com a família. Durante sua internação para a realização dos exames, a artista chegou a receber a visita de amigos, incluindo a atriz Carolina Dieckmann e a cantora Daniela Mercury.