Preta Gil, Ticiane e mais: famosas apoiam Angélica após desabafo - Foto: Reprodução

A apresentadora Angélica Ksyvickis usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para se pronunciar sobre a polêmica que envolveu o filho Benício Huck e a namorada dele, Duda Guerra. Uma curtida suspeita em um comentário que criticava a jovem gerou burburinho online e levou Angélica a esclarecer a situação.

Ela afirmou que a interação foi feita por engano por um membro de sua equipe. A resposta da apresentadora foi recebida com carinho e apoio de diversas personalidades públicas, que destacaram sua sensibilidade e equilíbrio diante do episódio.

Entenda o caso

Tudo começou quando seguidores perceberam que Angélica teria curtido um comentário no Instagram com críticas à nora, Duda Guerra. A atitude gerou repercussão negativa, levando a apresentadora a se explicar. Em nota publicada nos stories, Angélica disse que a curtida foi feita de forma não intencional por alguém da equipe que a ajuda com a conta e aproveitou para refletir sobre o peso das redes sociais na vida dos jovens. “Crescer hoje sob o julgamento constante das redes é muito mais difícil”, escreveu ela.

Apoio de famosos

Benício é filho do casal Angélica e Luciano Huck e está em um relacionamento com Duda Guerra, que se tornou figura frequente nas postagens da família. Diante da polêmica, diversas celebridades se manifestaram em defesa da apresentadora.

Preta Gil comentou: “Nossos desafios diários. Equilíbrio é tudo nessa vida. Te amo!” Já Juliana Silveira escreveu: “Mãe maravilhosa! Cada atitude sua inspira e nos ajuda a refletir. Te amo!”. Daniella Sarahyba destacou que Angélica é uma “super mãe”, enquanto o jornalista Bruno Astuto elogiou sua sensatez e visão de mundo.

Carolina Dieckmann, Ticiane Pinheiro e Anderson Di Rizzi também demonstraram apoio com emojis de coração e aplausos.