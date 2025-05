Ex-BBB é condenada a pagar fortuna a Ratinho; saiba motivo

Ratinho travou batalha judicial com ex-BBB em 2022 - Foto: Divulgação | SBT

A ex-BBB Ariadna Arantes e o apresentador Ratinho travaram uma batalha judicial em 2022, após a moça insinuar que ele traía a esposa nos bastidores do SBT, e a treta ganhou um novo desdobramento.

Após derrota em 2 instâncias, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a influenciadora, por unanimidade, a pagar R$ 20 mil de indenização ao comunicador. Eles seguiram o relator do caso, Marco Buzzi, por unanimidade, e a ré será intimada em breve, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Ariadna Arantes travou batalha judicial com Ratinho em 2022 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Relembre o caso

Toda a polêmica teve início após Ariadna Arantes insinuar que o apresentador teria traído a esposa nos bastidores do programa dele no SBT e o caso foi parar na Justiça. A moça sofreu uma derrota com a condenação de indenizar o apresentador em R$ 20 mil.

Sentindo-se injustiçada com a decisão, ela abriu uma live em seu perfil no Instagram e desabafou sobre o assunto. Recomposta, ela apresentou seu recurso, levando o processo para outra instância, mas acabou perdendo novamente.

Ariadna se defende

Segundo Ariadna, o caso começou apenas porque ela desejava defender uma amiga que foi criticada por Ratinho. A ex-BBB disse ainda que a publicação que gerou a polêmica não lhe rendeu lucro algum. Porém, como consta na decisão, isso não é motivo suficiente para afastar a ilicitude de sua conduta.

Na publicação, Ariadna não utilizou a palavra “infidelidade” ao falar de Ratinho, mas, de acordo com a decisão, isso sequer foi necessário, já que dezenas de sites de notícias interpretaram desta forma, disse a relatora. A decisão diz ainda que não poderia se vislumbrar outra intenção em uma postagem que afirma que “um homem casado se tranca no camarim com umas e outras”.

A sentença final concluiu que Ariadna Arantes lesou a honra, a dignidade e a reputação de Ratinho perante a sociedade e sua família. E a condenação de pagamento dos R$ 20 mil foi mantida.

Ela ainda tentou mover outro recurso que acabou sendo negado.