Tati Machado já havia sofrido aborto em 2019; relembre o caso - Foto: gshow/Fabiano Battaglin

Tati Machado vive mais uma dor profunda em sua trajetória como mãe. Em entrevista ao gshow meses atrás, a apresentadora revelou que havia sofrido um aborto espontâneo em 2019, justamente no dia de seu aniversário. A experiência traumática trouxe apreensão durante a nova gravidez, que, infelizmente, também terminou de forma dolorosa.

"Foi um trauma mesmo. Sofri o aborto no meu aniversário. Ainda não é fácil. Sempre vou para os exames muito nervosa e saio saltitante", revelou Tati em sua entrevista anterior.

Nesta terça-feira, 13, Tati comunicou nas redes sociais a perda do filho Rael, seu primeiro bebê com o cineasta Bruno Monteiro. A apresentadora estava com 33 semanas de gestação e deu entrada na maternidade após perceber a ausência de movimentos do bebê. Exames constataram que os batimentos cardíacos de Rael haviam parado.

Rael era aguardado com carinho pelo casal e por fãs da apresentadora, que enviaram mensagens de solidariedade nas redes. Tati e Bruno agora enfrentam um novo luto, marcado por duas perdas difíceis em menos de cinco anos.