Saiba quanto custa uma bebê reborn, a nova moda do momento

As bonecas possuem traços realistas - Foto: Foto: Uendel Galter

Apesar de já existirem no mercado desde o início dos anos 2000, as bebês reborn ganharam os holofotes nos últimos meses, após diversas mulheres adultas criarem comunidades com eventos destinados às bonecas realistas, como encontro de mães em parques populares.

A repercussão em torno do assunto foi tão grande que acabou virando tema de reportagem do programa ‘Fantástico’, exibido na TV Globo. Na gravação, a empresária e artesã Alana Nascimento contou que atua na venda das bonecas há mais de 20 anos e possui uma loja física em Campinas, São Paulo.

Ela contou que os preços dos brinquedos variam de R$ 750 a R$ 9,5 mil, sendo que o mais caro fica em uma incubadora (equipamento médico que serve, na vida real, auxiliar no desenvolvimento do bebê após o nascimento).

Variedade de preços

Nas lojas on-line, os preços também variam conforme a riqueza de detalhes do produto. Algumas das bonecas chegam a ter veias aparentes, linhas de expressão e textura da pele semelhante a de um recém-nascido de verdade.

| Foto: Foto: Uendel Galter

Em uma das lojas procuradas pela reportagem do Portal A TARDE, a boneca mais barata custa R$ 550, enquanto a mais cara chega ao montante de R$ 8.500. O produto acompanha certidão de nascimento, certificado de autenticidade, chupeta, cordão de chupeta, babador, faixa no cabelo, fralda de boca, fralda descartável, mamadeira, escova e pente.

O brinquedo também possui uma imitação realista do cordão umbilical do bebê, que fica preso no corpo poucos dias depois do nascimento. Algumas bonecas também são temáticas, com as cores e texturas do filme ‘Avatar’.

Famosos que adquiriam sua bebê reborn

Engana-se quem pensa que só os anônimos brincam com as bonecas realistas. Alguns famosos também entraram na onda e adquiriram seu bebê reborn, dentre eles Britney Spears, Nicole Bahls, Gracyanne Barbosa, Sabrina Sato, Maíra Cardi e Xuxa.

Quem também surpreendeu o público ao adotar uma boneca que possui características de pessoas com Síndrome de Down foi o Padre Fábio de Melo. Ele visitou uma maternidade de bebês reborns em Orlando, nos Estados Unidos, e homenageou a sua mãe, Ana Maria de Melo, que amava bonecas e morreu em 2021, aos 83 anos, vítima da Covid-19.