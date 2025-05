'Maternidade Plástica': mães de bebês reborn e os impactos sociais

Bebê reborn feito por Sheila Karine Carapiá, artista de bebê reborn - Foto: Reprodução/Instagram/@sheila_reborn

Com a febre recente nas redes sociais da maternidade de bebês reborn, e até a adesão de algumas famosas como Gracyanne Barbosa, Luciana Gimenez ao boneco realista, passaram a surgir diversos debates desde as possibilidades de uso até as escolhas e impactos por trás da vida de pessoas que optam por criar o bebê reborn.

O Portal A TARDE, ouviu uma psicóloga clínica e PhD em Psicologia Social e uma artista de bebê reborn que trouxeram algumas das perspectivas desde os usos saudáveis, técnicos, em ambiente de trabalho até quando pode se tornar um caso patológico.

Perspectiva da psicóloga sobre o uso do bebê reborn

Segundo a psicóloga Camila Couto e Cruz, o uso do bebê reborn em uma projeção de maternidade envolve muitas vezes pessoas enlutadas, mulheres que passaram por perda gestacional ou não conseguiram sustentar gestações por questões de saúde, por exemplo.

“Há também pessoas que nem chegaram nesse universo ainda. Não conseguiram ter um relacionamento amoroso satisfatório, se desenvolver amorosamente, ou que nunca tiveram uma relação sexual”, reforça a especialista.

Perspectiva da artista de bebê reborn

Já a artista de bebê reborn, Sheila Karine Carapiá, que atua no mercado desde 2015, também vê com preocupação as motivações e questões psicológicas por trás da decisão de comprar um bebê reborn.

Sheila Karine Carapiá, artista de bebê reborn | Foto: Reprodução/Instagram/@sheila_reborn

“A primeira pergunta que eu faço para o meu cliente é, por que você deseja um bebezinho reborn? Esse contato, essa conversa, para mim, ela é impreterivelmente importante. Eu preciso saber o motivo pelo qual a pessoa está buscando a reborn”, indaga.

A produtora de bonecos reborn recebe demandas de um público diverso, mas em sua maioria adultos que ela aponta apresentarem “síndrome de ninho vazio”, “São pessoas que amam bonecas. Na sua infância não tiveram muitas oportunidades porque tinham que cuidar dos irmãos. E agora adultos, eles continuam com esse sonho", conclui.

Outros também já têm filhos grandes e na solidão buscam nas bonecas para preencher esse espaço, conforme a vendedora. Sheila Karine reforça também que muitas mulheres adultas que tiveram aborto espontâneo a procuram.

Não é que o bebê vai substituir o bebezinho que ela perdeu, mas é um acolhimento. Eles se sentem mais confortáveis. Naquele primeiro momento, a reborn vira um refúgio. Sheila Karine Carapiá - Artista de bebê reborn

Quanto custa a bebê reborn?

A artista do boneco realista explica que hoje em dia há uma grande variação de preços de acordo com a complexidade dos materiais na produção dos bebês reborn.



No mercado pirata, pode-se achar cópias de R$100,00 a R$500,00, mas uma original produzida artesanalmente, pode ultrapassar o valor de R$4.000,00, aponta a produtora.

Sheila Carapiá cobra a partir de R$1.000,00 em suas produções | Foto: Reprodução/Instagram/@sheila_reborn

Sheila Carapiá ressalta ainda que durante épocas do ano como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal muitas pessoas a procuram para comprar e presentear os entes queridos. A artista cobra a partir de R$1.000,00 na produção de bebês reborn originais.

“Realidade plástica”

Em tempos de inteligência artificial, e realidades irreais vistas em novelas e séries como “Black Mirror”, o que antes era visto apenas em ficção tem se tornado cada dia mais próximo da realidade.

A partir do termo “realidade plástica”, usado por Camila Couto, ela afirma que a realidade de mães de bebês reborn é semelhante a ideia da família de comercial de margarina, “porque ela não vivencia a realidade que é ter um filho na vida real”, aponta.

A gente está falando de pessoas que às vezes vivem em um universo de adoecimento psíquico, que fantasiam uma vida onde elas teriam esse acesso a um meio de convivência que é muito difundido em televisões, cinemas, nas séries; que é essa vida da família de comercial de margarina. Camila Couto e Cruz - Psicóloga clínica e PhD em Psicologia Social pela University of Queensland

A psicóloga aponta ainda para como o fenômeno de criar uma realidade inexistente já tem se expandido ao redor do mundo em volta dos desejos das pessoas de procurarem algo que seja seu próprio espelho e atenda as expectativas delas por completo.

“Esse é um movimento social que não está só circunscrito ao universo das mães de bebê reborn. Como exemplo, a gente tem um movimento crescente no Japão em que as pessoas estão se relacionando amorosamente com personagens criados a partir de Inteligência Artificial, e as pessoas podem escolher características físicas”, observa.

Outras funções

Para além da compra para o uso do cuidado ou como brinquedo, os bebês reborn podem auxiliar em diferentes áreas e questões específicas. A psicóloga Camila Couto, explica que o boneco realista tem usos profissionais como no manejo de questões relacionadas à saúde, em contexto obstétrico, por exemplo.

Além de poder ser utilizado em terapia ocupacional para dar suporte no tratamento de pessoas que têm alguma neurodivergência, pessoas com autismo, com atraso no desenvolvimento, pessoas com idade avançada que desenvolveram alguma demência, como mal de Alzheimer.

“Então, nesse contexto, a bebê ou bebê reborn, esses bonecos são utilizados para promover a saúde mental e gerar conexão, gerar um vínculo”, explica a especialista.