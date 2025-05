Dia da Cegonha Reborn: Câmara de Vereadores aprova criação de projeto

A febre de bonecas reborn tomou conta das redes sociais, nos últimos dias - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou na última quarta-feira, 7, um projeto de lei para a criação do Dia da Cegonha Reborn. O texto ainda não foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes.

O termo cegonha reborn se refere às artesãs que confeccionam bonecos de bebês hiper-realistas. O autor do projeto, o vereador Vitor Hugo (MDB), afirmou que a proposta foi motivada por uma reunião do grupo “Instituição Cegonha Reborn”, realizada em 4 de setembro de 2022, com o objetivo de lutar pelo reconhecimento da data no calendário oficial da cidade.

“São senhoras que tiveram problemas de depressão ou perdas na família, e começaram a montar essas bonecas… Hoje, essas mulheres estão praticamente curadas e vivem disso”, contou o vereador em entrevista ao jornal O Globo.

Nos últimos dias, a febre reborn tomou conta das redes sociais e apresentou ao mundo a cultura dos bonecos realistas, conquistando até celebridades, como a ex-BBB Gracyanne Barbosa.

O projeto ainda aguarda sanção do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que até o momento não se manifestou.