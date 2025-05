Lula cumprimenta novo papa e prega continuidade do legado de Francisco

Presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para cumprimentar o novo papa Leão XIV, eleito para comandar a Igreja Católica.

“Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV”, iniciou o petista.

O mandatário também desejou que o novo pontífice dê continuidade ao legado do papa Francisco, morto no dia 21 de abril, aos 88 anos.

“Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos”, afirmou.

Na publicação, o chefe do Executivo também destacou a importância de promover a solidariedade e combater o ódio e a intolerância.

“Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo”.

Lula ainda concluiu a mensagem expressando o desejo de construção de um mundo mais justo.

“Que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo”, finalizou.

Veja post

Quem é Leão XIV?

Robert Francis Prevost é o primeiro norte-americano (estadunidense) a ocupar o posto de papa. O pontífice de 69 anos construiu sua carreira na América-Latina, servindo no Peru por cerca de duas décadas.

Leão XIV é o sucessor do argentino papa Francisco, que morreu no final do mês de abril, após 12 anos no posto mais alto da Igreja Católica. Durante sua primeira fala, o americano agradeceu ao seu antecessor.

Figura de grande influência e experiência internacional, Leão XIV é reconhecido por sua proximidade com o papa emérito Francisco, a quem sucede. Com ampla experiência internacional e reconhecida proximidade com o papa emérito Francisco, o novo pontífice representa a continuidade de uma Igreja voltada ao diálogo.

O anúncio da eleição foi feito em latim pelo cardeal Dominique Mamberti, protodiácono da Igreja, diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Seguindo a tradição, ele declarou: “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam” — “Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa”.