Atual Papa viria ao Brasil, mas cancelou por conta do conclave

Aos 69 anos, Prevost entra para a história como o primeiro papa nascido nos Estados Unidos - Foto: AFP

Antes de ser escolhido como Papa Leão XIV, na tarde desta quinta-feira, 08, o cadeal Robert Prevost tinha uma viagem marcada ao Brasil. O atual Papa iria participar da Assembleia Geral dos Bispos de 2025, que aconteceria em São Paulo.

O evento estava marcado para acontecer entre 30 de abril e 9 de maio, porém foi suspenso por conta da morte do papa Francisco. Ele era um dos principais convidados do evento e seria o responsável pela pregação do retiro para os bispos nos primeiros dois dias.

A Assembleia Geral dos Bispos acontece todos os anos, e é o lugar onde cardeais, arcebispos, bispos diocesanos, auxiliares e coadjutores se reúnem para um período de reflexão.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, os temas debatidos seriam “assuntos pastorais, de ordem espiritual e de ordem temporal, daqueles relativos à missão da Igreja e dos problemas emergentes referentes às pessoas e à sociedade, sempre na perspectiva da evangelização”.