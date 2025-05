Governo Lula parabeniza papa Leão XIV e faz pedido especial

Papa Leão XIV foi escolhido nesta quinta-feira, 8 - Foto: Cláudio Kbene | PR | Alberto Pizzoli | AFP

O perfil oficial do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais parabenizou, na tarde desta quinta-feira, 8, o papa Leão XIV, primeiro estadunidense a ocupar o posto mais importante da Igreja Católica.

Na publicação, o governo federal pediu que a sua passagem seja guiada pela justiça social e promoção da paz. O combate à fome também foi citado no texto.

"Habemus um novo Papa! Que ele seja guia de justiça social e promotor da paz, da redução da pobreza, do combate à fome e de um mundo mais humano. Por aqui seguimos trabalhando todos os dias para que esses objetivos também se realizem no Brasil. Habemus esperança, Habemus compromisso", diz a mensagem da publicação.

Quem é o papa Leão XIV?

Robert Francis Prevost é o primeiro norte-americano (estadunidense) a ocupar o posto de papa. O pontífice de 69 anos construiu sua carreira na América-Latina, servindo no Peru por cerca de duas décadas.

Leão XIV é o sucessor do argentino papa Francisco, que morreu no final do mês de abril, após 12 anos no posto mais alto da Igreja Católica. Durante sua primeira fala, o americano agradeceu ao seu antecessor.