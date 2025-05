Bolsonaro e mais: veja políticos que comemoram escolha do novo papa

Papa Leão XIV, primeiro norte-americano papa - Foto: Reprodução | VaticaNews

Políticos brasileiros comemoram na tarde desta quarta-feira, 8, a escolha do novo papa. Trata-se do cardeal norte-americano Robert Prevost, papa Leão XIV, de 69 anos. Ele é o primeiro americano eleito papa.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para dar boas-vindas ao novo pontífice.

“Que sua missão seja marcada pela defesa inabalável da vida, da família, da liberdade religiosa e dos valores cristãos que sustentam nossa civilização”, escreveu o rival do presidente Lula (PT) no X (antigo Twitter).

E acrescentou: “O Brasil, nação de maioria cristã e devota, se une em oração e acolhimento. Que este novo tempo na Igreja seja fonte de unidade, renovação e fé”.

Veja post

. Boas-Vindas ao Papa Leão XIV



. Com profunda fé, respeito e esperança que dou as boas-vindas ao novo Santo Padre, sucessor de São Pedro e Vigário de Cristo na Terra.



. Que sua missão seja marcada pela defesa inabalável da vida, da família, da liberdade religiosa e dos valores… pic.twitter.com/L9dSVYzxPj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 8, 2025

As celebrações se estenderam para o Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que recebeu a novidade com “alegria e respeito” e expressou o seu desejo para o novo papado.

“Que sua chegada ao pontificado seja luz para os fiéis, força para os que têm fé e esperança para todos os que acreditam em um mundo mais justo, fraterno e solidário”, declarou Alcolumbre.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), diz que o papa Leão XIV dará continuidade ao legado do seu antecessor, Francisco, morto no último dia 21 de abril, aos 88 anos.

“Habemus Papam. Papa Leão XIV é revelado ao mundo com a missão de ampliar a conciliação e continuar o legado de Francisco, marcado pela tolerância, diálogo e pacificação. Todos nós seguidores da fé cristã desejamos muita sabedoria, fé e energia para o novo Pontífice”, escreveu.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), também saudou a chegada do novo Santo Padre e destacou os seus votos de esperança para o pontificado.

“Sim, ‘Habemus Papam’! Que Robert Prevost, o novo Papa Leão XIV, siga o legado do Papa Francisco em defesa da paz, da justiça social e da dignidade das pessoas mais vulneráveis. O papel do Papa está além da religião católica e a gente espera que venha aí um papado de respeito às diferenças, solidariedade e amor ao próximo”, escreveu Bruno Reis.

Sim, "habemus Papam"! Que Robert Prevost, o novo Papa Leão XIV, siga o legado do Papa Francisco em defesa da paz, da justiça social e da dignidade das pessoas mais vulneráveis. pic.twitter.com/5trH9qi5yI — Bruno Reis (@brunoreisba) May 8, 2025

Quem é Leão XIV?

Robert Francis Prevost é o primeiro norte-americano (estadunidense) a ocupar o posto de papa. O pontífice de 69 anos construiu sua carreira na América-Latina, servindo no Peru por cerca de duas décadas.

Leão XIV é o sucessor do argentino papa Francisco, que morreu no final do mês de abril, após 12 anos no posto mais alto da Igreja Católica. Durante sua primeira fala, o americano agradeceu ao seu antecessor.

Igreja escolhe americano Robert Francis Prevost como novo papa

Figura de grande influência e experiência internacional, Leão XIV é reconhecido por sua proximidade com o papa emérito Francisco, a quem sucede. Com ampla experiência internacional e reconhecida proximidade com o papa emérito Francisco, o novo pontífice representa a continuidade de uma Igreja voltada ao diálogo.

O anúncio da eleição foi feito em latim pelo cardeal Dominique Mamberti, protodiácono da Igreja, diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Seguindo a tradição, ele declarou: “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam” — “Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa”.

Após a confirmação da escolha, Leão XIV seguiu para a Sala das Lágrimas, onde tomou consciência da missão que lhe foi confiada e vestiu, pela primeira vez, as roupas pontifícias. Em seguida, apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, saudando com serenidade e firmeza a multidão que o aguardava com expectativa.

Assista anúncio do novo papa