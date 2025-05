Contraponto: americano, papa Leão XIV tem posições distantes de Trump

Papa já compartilhou artigos com críticas a Trump - Foto: Alberto Pizzoli | AFP | Saul Loeb | AFP

Primeiro estadunidense (norte-americano) a ser eleito papa da Igreja Católica, Robert Francis Prevost, agora Leão XIV, já compartilhou algumas críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido por suas ideias conservadoras.

Em julho de 2015, Robert repostou um artigo escrito pelo cardeal Dolan em que o discurso contra imigrantes do então candidato à presidência dos Estados Unidos é reprovado. Eleito novamente em 2024, o presidente tem colocado suas ideias em prática com políticas consideradas severas contra estrangeiros que vivem no país.

O posicionamento contra as ideias de Trump foi novamente exposto em fevereiro deste ano, quando Robert compartilhou no X, antigo Twitter, um outro artigo com críticas ao discurso de ódio aos imigrantes.

Aceno de Trump

Logo após o anúncio de que Robert Francis Prevost é o novo papa, o presidente dos Estados Unidos fez um aceno ao americano e disse estar ansioso para um encontro.

"Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que foi nomeado papa. Não vejo a hora de conhecer o papa Leão XIV. Será um momento significativo", escreveu em uma publicação nas redes.

Perfil conciliador

Robert Francis é conhecido por ter um perfil conciliador, que transita entre os mais conservadores e os mais progressistas. Em sua primeira aparição como papa, o estadunidense citou seu antecessor, papa Francisco.

Ele é o primeiro norte-americano (estadunidense) a ocupar o posto de papa. O pontífice de 69 anos construiu sua carreira na América-Latina, servindo no Peru por cerca de duas décadas.