Batina e rugido: Milei faz homenagem inusitada ao novo papa; confira

Em meio às comemorações sobre a escolha do novo papa, o presidente da Argentina, Javier Milei, publicou uma foto, criada por meio de inteligência artificial, que mostra um leão trajado com uma batina branca, em referência ao papa Leão XIV, escolhido pelos cardeais nesta quinta-feira, 8.

O cardeal Robert Prevost é o primeiro norte-americano a assumir o comando da Igreja Católica, e se tornar uma das figuras mais importantes do mundo. O pontífice tem 69 anos.

“As forças do céu deram seu veredito claramente”, escreveu o chefe da Casa Rosa. Veja:

Um dos motivos para a celebração de Milei com o novo do pontífice deve-se ao seu apelido “leão” desde a infância. O animal, por sua vez, foi um dos símbolos da campanha de Milei, em 2023.

O governo argentino também deu boas-vindas ao novo Santo Padre. “Com profunda esperança, recebemos a notícia da eleição do novo Santo Padre, e este conclave marca um novo capítulo na história da Igreja e do mundo. Em tempos de confusão, fragmentação e desafios globais, sua liderança representa uma luz, um farol e um testemunho vivo de fé, razão e caridade para os fiéis católicos, mas também para o mundo inteiro”, disse.

Quem é Leão XIV?

Robert Francis Prevost é o primeiro norte-americano (estadunidense) a ocupar o posto de papa. O pontífice de 69 anos construiu sua carreira na América-Latina, servindo no Peru por cerca de duas décadas.

Leão XIV é o sucessor do argentino papa Francisco, que morreu no final do mês de abril, após 12 anos no posto mais alto da Igreja Católica. Durante sua primeira fala, o americano agradeceu ao seu antecessor.

Figura de grande influência e experiência internacional, Leão XIV é reconhecido por sua proximidade com o papa emérito Francisco, a quem sucede. Com ampla experiência internacional e reconhecida proximidade com o papa emérito Francisco, o novo pontífice representa a continuidade de uma Igreja voltada ao diálogo.

O anúncio da eleição foi feito em latim pelo cardeal Dominique Mamberti, protodiácono da Igreja, diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Seguindo a tradição, ele declarou: “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam” — “Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa”.