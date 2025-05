Eduardo Leite deixa o PSDB e dispara: "Deixando de existir"

Eduardo Leite se filiará ao PSD na sexta, 9 - Foto: Divulgação | PSDB

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou, nesta quinta-feira, 8, que deixará o PSDB após 24 anos filiado. Ao falar sobre o assunto, o político gaúcho afirmou que a legenda "está deixando de existir".

Leite citou a fusão dos tucanos com o Podemos, processo que deve ser concluído nos próximos meses. O novo partido, que ainda não tem nome definido, abandonará o '45', adotando '20' nas urnas.

“O PSDB a que eu me filiei há 24 anos está deixando de existir. […] O PSDB, no formato que historicamente se apresentou para a população brasileira, está saindo do cenário. Vai ser um novo partido”, afirmou em entrevista ao portal Informoney.

Destino

Eduardo Leite se filiará nesta sexta, 9, ao PSD. O partido presidido por Gilberto Kassab receberá o segundo governador vindo do PSDB em questão de meses. Recentemente, Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, passou a integrar a sigla, em gesto de aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).