PSB prepara 'repaginada' e mira federação com o Cidadania

João Campo e o vice-presidente Geraldo Alckmin - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sigla histórica dentro do campo político da esquerda, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) prepara uma repaginada que será iniciada nos próximos meses, com mudança de nome e uma federação com o Cidadania, aliança que ainda será sacramentada.

A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas recentes com membros da executiva nacional do PSB. A legenda, atualmente presidida por Carlos Siqueira, será assumida pelo prefeito de Recife, João Campos, a partir do segundo semestre de 2026. O primeiro passo será 'acabar' com o Socialista, adotando o 'Social' na sua nomenclatura. A mudança marca uma guinada na imagem do partido, que pretende acolher nomes de correntes fora do 'socialismo democrático'.

Federação com o Cidadania

O PSB também já tem conversas avançadas com integrantes da executiva nacional do Cidadania para a formação de uma federação partidária, saída utilizada pelos partidos para enfrentar a cláusula de barreira. Assim, as siglas se comportam como uma única legenda por um período mínimo de quatro anos, compartilhando do mesmo estatuto.

Atualmente, o Cidadania está federado com o PSDB, mas já sinalizou o fim da federação com os tucanos, que deixarão de existir nos próximos meses. A legenda, hoje presidida por Comte Bittencourt, acredita que o melhor caminho, neste momento, é se alinhar a um partido de centro-esquerda, que compartilha de ideias parecidas.

Outras opções

Solidariedade e Rede Sustentabilidade também são opções do PSB para uma federação. Atualmente, o segundo partido está federado com o Psol, mas divergências devem impedir a renovação da aliança no próximo ano.

O Portal A TARDE tentou contato com o atual presidente do PSB, Carlos Siqueira, e com João Campos, que assumirá a função em breve, mas não obteve retorno.