Lídice é reconduzida para a presidência do PSB na Bahia

Executiva estadual do PSB se reuniu neste sábado, 26, na sede da UPB, em Salvador - Foto: Paula Froes

A deputada federal Lídice da Mata foi reconduzida à presidência do PSB na Bahia, neste sábado, 26, durante a etapa estadual do seu Congresso, em preparação para o evento nacional que será realizado em Brasília. O encontro, realizado na sede da UPB, em Salvador, reuniu prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, lideranças e parlamentares da legenda.

Lídice defendeu o fortalecimento do enfrentamento à extrema-direita e destacou a importância de consolidar o time socialista para as eleições de 2026. A parlamentar expressou a expectativa de que o PSB repita o desempenho de 2018, quando conquistou duas vagas na Câmara Federal.

“Os congressos partidários são momentos de debate de ideias, e este, em especial, contou com uma contribuição muito rica do movimento sindical, que trouxe a pauta do fim da escala 6x1”, afirmou.

O deputado estadual Ângelo Almeida ressaltou o protagonismo do PSB no Governo do Estado, auxiliando o governador Jerônimo Rodrigues, e frisou que a geração de emprego e renda é essencial para o desenvolvimento da Bahia.

Vice-presidente estadual da legenda, Rodrigo Hita destacou a importância da formação de quadros e chapas para o processo eleitoral e disse que o PSB vem forte em 2026.

O presidente da União dos Municípios da Bahia, Wilson Cardoso, expressou orgulho em fazer parte do PSB e enfatizou a importância da unidade partidária para o fortalecimento dos projetos eleitorais e de gestão pública no Estado.

Durante o Congresso, Uanderson Menezes foi eleito presidente do segmento de Juventude e afirmou que o futuro da política passa pela formação das novas gerações. Nala Santos, secretária do segmento LGBTQIA+, destacou a política de diversidade do partido e pretende ampliar a presença de militantes da causa na legenda.