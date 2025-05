Jerônimo marca reunião com lideranças do PDT de olho em retorno à base

Membros da Executiva estadual do PDT - Foto: Divulgação

De olho no xadrez político para 2026, o governador Jerônimo Rodrigues marcou uma reunião com prefeitos e lideranças do PDT, visando trazer o partido de volta para sua base de apoio.

O encontro será na próxima quarta, 30, e contará com a presença dos oito prefeitos do PDT e os dez vice-prefeitos do partido e servirá também para discutir demandas, ações e investimentos nos municípios administrados por pedetistas.

A reunião foi articulada por membros da Executiva estadual da legenda, como os ex-prefeitos de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, e de Araci, Silva Neto, e o presidente do PDT na Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Júnior.

"O governador vem demonstrando o interesse de dialogar com o partido e com os prefeitos do PDT. Esse movimento é recíproco, pois temos a mesma disposição, como já deixamos bem claro. Vamos tratar principalmente de gestão, mas não deixaremos de falar de política. As principais lideranças pedetistas do interior desejam a retomada da aliança com o PT no plano estadual porque essa parceria é fundamental para nós", declarou Luciano Pinheiro.

Ex-prefeito de Araci, Silva Neto avaliou que o momento é de diálogo, já que o partido encontra-se desprestigiado com sua posição na oposição.

"O PDT voltará a ter o tamanho merecido ao lado do governo. Assim como outros partidos que já estão na base, vamos crescer novamente. Na oposição, a tendência era encolher mais. Acredito, inclusive, que podemos ser favorecidos pelo fato de o PP, que negociava o apoio ao Executivo estadual, decidir formar uma federação com o União Brasil e seguir no grupo oposicionista", pontuou.