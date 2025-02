"Não adianta ter partido grande", diz Lídice em resposta a Coronel

Coronel e Lídice se manifestram sobre vaga no Senado - Foto: Agência Senado

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) rebateu uma declaração do senador Angelo Coronel (PSD-BA) sobre a vaga na chapa majoritária em 2018, quando ele ocupou o lugar dela na disputa pelo Senado, mesmo com a ex-prefeita de Salvador liderando as pesquisas e ainda em seu primeiro mandato.

Leia mais

>> "Discussão antecipada", diz Lídice sobre chapa petista de 2026

>> Coronel ironiza fala de Wagner sobre chapa em 2026: “Apressado come cru"

>> "É muito natural uma chapa com três governadores em 2026", diz Wagner

Com o risco de ser impedido de concorrer à reeleição por conta da intenção do PT de montar uma chapa puro-sangue, Coronel disse que são situações diferentes. Segundo ele, por estar no maior partido do estado, não pode abrir mão de uma posição que já tem. “O partido de Lídice, na época, era bem menor que o PSD. Política não é saudosismo”, disse Coronel

A declaração não agradou a socialista, que retrucou. “Quem vota é o povo. Não é sobre o tamanho do partido, mas sim a representatividade política da pessoa. Não adianta ter partido grande”, frisou a senadora em entrevista ao jornal O Globo.

Lidice afirmou ainda que, em 2018, ela tinha mais intenção de voto nas pesquisas que Angelo Coronel. Como o grupo decidiu pelo nome dele, concorreu à Câmara dos Deputados.

“E sem nenhuma vaidade, naquele período eu tinha dez vezes mais a aprovação do que tinha quem se tornou o então candidato Coronel. Ele declarou recentemente que eu aceitei ou concordei: eu nunca aceitei e sempre registrei a minha desaprovação. A única mulher que foi senadora da Bahia foi retirada”, lembra ela.

Angelo Coronel viu sua reeleição em risco após desejo do PT em montar a "super chapa dos vencedores", composta por Jerônimo, que será candidato à reeleição, o senador Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O apelido é justificado pela presença de três ex-governadores.