Sidônio articulou troca de ministra das Mulheres e enfraqueceu Janja

Ex-ministra das Mulheres, Cida Gonçalves - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, foi um dos responsáveis pela queda da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, do posto.

Isso porque o publicitário baiano vinha defendendo abertamente a exoneração da mulher do posto, de acordo com informações da coluna Malu Gaspar, do jornal O Globo. A insatisfação de Sidônio com a gestão de Cida também foi debatida com o próprio presidente Lula.

Um dos motivos da defesa incisiva do ministro para a queda da aliada da primeira-dama, Janja da Silva, deve-se à queda de popularidade do petista, principalmente entre as mulheres, seu maior eleitorado.

Na cúpula governista, aliados do presidente encara a derrocada de Cida, mesmo que já prevista, como um enfraquecimento de Janja dentro do governo.

Nas redes sociais, a mulher do presidente reconheceu o desempenho dela na gestão e agradeceu pela sua passagem.

“Querida @cidagmulher, seu trabalho e dedicação como Ministra das Mulheres foram essenciais e extremamente valiosos para as mulheres do Brasil. Com você à frente do Ministério, avançamos na garantia de direitos e proteção das nossas mulheres, construindo novos caminhos e reconstruindo caminhos destruídos nos anos difíceis que vivemos anteriormente”, escreveu.

Lula insatisfeito

Para além dos apelos de Sidônio, o presidente Lula também demonstrava, nos bastidores, que estava insatisfeito com a conduta de Cida Gonçalves à frente da pasta das Mulheres.

Apesar disso, o governo não comunicou o motivo pelo desligamento da mulher.

Nova ministra

Cida foi demitida do cargo na última segunda-feira, 5. Em seu lugar, foi nomeada a assistente social Márcia Lopes.

Márcia, que já foi ministra do Desenvolvimento Social, durante a segunda passagem de Lula pelo Planalto, foi recebida antes da nomeação pelo presidente e pela titular do Ministério da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).